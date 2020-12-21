Генпрокуратура выступила с претензией к тюменскому губернатору

Генеральная прокуратура РФ внесла представление губернатору Тюменской области Александру Моору из-за нарушений, связанных с перевозкой школьников. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Речь идет о том, что детям из поселка Винзили не предоставили школьный автобус.
«Установлено, что решение руководства образовательного учреждения, вызвавшее обоснованное возмущение родителей несовершеннолетних, с ведома администрации Винзилинского муниципального образования принято под предлогом нецелесообразности ввиду нахождения школы на удалении менее двух километров от места жительства детей. При этом не было учтено, что пешеходный маршрут для 92 учащихся начальных классов до учебного заведения небезопасен, проходит через железнодорожный переезд», — указано на сайте Генпрокуратуры.
Сейчас нарушения устранены. Подвоз детей к школе возобновился, восстановлено освещение, разрабатывается проект на строительство пешеходных дорожек. При этом прокурорская проверка выявила ряд других нарушений, связанных с организацией техобслуживания школьных автобусов, отсутствием паспортов дорожной безопасности образовательных организаций, несоответствием нормативным требованиям улично-дорожной сети вблизи школ.
«В связи с этим заместителем генерального прокурора Российской Федерации Игорем Ткачевым губернатору Тюменской области внесено представление», — отмечает ведомство. В региональный оперативный штаб направлен письменный запрос, ответ на него не поступил.
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