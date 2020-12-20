В Перми отменили тариф на вывоз мусора

Пермский краевой суд признал недействующими тариф и нормативы на вывоз коммунальных отходов за 2020 год Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В Перми отменили тарифы и нормативы на вывоз мусора, действующие с начала 2020 года. Об этом URA.RU рассказал юрист Виталий Степанов. Он пояснил, что Пермский краевой суд 21 декабря также признал недействующей территориальную схему обращения с отходами.

«Если все это в силу вступает, то они [минтарифов Пермского края] должны будут принять заменяющие правовые акты. И на основе этого сформировать новые тарифы. Тут ситуация настолько оказалась запущенной, что будет нетривиальная задача все это в соответствии с законом восстановить», — рассказал URA.RU Степанов, который является представителем административных истцов. Он уточнил, что за несколько дней до этого этим же истцам также удалось отменить тариф на вывоз мусора в Пермском крае за 2019 год.

Степанов пояснил, что во время судебного заседания выяснилось, что министерство включило в тариф расходы регоператора по уплате налога на прибыль от бюджетной субсидии. В результате только этот тариф увеличился примерно на 4%.

«Министерство будет обжаловать решение в апелляционной инстанции после получения мотивировочной части», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там пояснили, что тариф является действующим, и решение суда в законную силу пока не вступило. Соответственно, оплачивать услугу нужно по старому тарифу.