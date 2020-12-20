Свердловские депутаты переругались из-за денег начальника

Сахават Алышов занял муниципальную должность, не распрощавшись с бизнесом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В думе Махневского муниципального образования (Свердловская область) недоумевают по поводу повестки грядущего 22 декабря заседания: один из вопросов предполагает установление спикеру Сахавату Алышову ежемесячной надбавки в размере 160% от должностного оклада, а другой — перевод его на неосвобожденную основу (то есть на работу без зарплаты). По словам собеседника URA.RU в органах муниципальной власти, депутаты сбиты с толку.

«Все понимают, что Алышов преследует свои цели, но никто не понимает, какие. В думу поступило представление прокуратуры на то, что спикер не закрыл свое ИП, следовательно, не имеет права работать на освобожденной основе и получать зарплату. Возможно, в ближайшие месяцы Алышов планирует переписать бизнес на кого-то из родственников, после чего поставит вопрос о возвращении на постоянную основу», — рассуждает инсайдер.

Собеседник заявил, что зарплата спикера прошлого созыва Игоря Авдеева составляла 53 тысячи рублей в месяц. Если спикеру сделают надбавку в 160%, его содержание из бюджета превысит 137 тысяч рублей, утверждает инсайдер. «При этом бюджет на 2021 год сократился на 27 миллионов рублей», — уточнил он. Сахават Алышов отказался разговаривать с корреспондентом агентства и сбросил звонок.