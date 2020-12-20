В Перми за нарушение карантина наказали магазин экс-губернатора

ООО «Большая Семья» стало третьим юрлицом продуктовой сети, которое наказывают за нарушение коронавирусных ограничений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из магазинов сети «Семья», который подконтролен бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, наказали за нарушение коронавирусных ограничений. Дзержинский районный суд Перми вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Большая Семья».

«Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения», — рассказали URA.RU в канцелярии Дзержинского районного суда Перми. Магазин привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Статья предусматривает максимальное наказание для юрлиц — до 300 тысяч рублей, а для граждан — до 30 тысяч рублей.

Данные об обжаловании решения суда в картотеке дела пока отсутствуют. URA.RU направило запрос в приемную директора сети магазинов. Там пообещали агентству прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

URA.RU также рассказывало, что магазины сети «Семья» уже привлекали к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. ООО «Новая Семья» получило предупреждение, а ООО «Семья на Мира, 41» было оштрафовано на 50 тысяч рублей.