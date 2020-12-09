Бизнес пермского экс-губернатора поймали на нарушении карантина

Два магазина сети «Семья» наказаны за нарушение коронавирусных ограничений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Магазины «Семья», которые подконтрольны бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову, уличили в нарушении коронавирусных ограничений. За последние две недели суды в Перми вынесли два постановления о наказании магазинов.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в картотеке дел двух пермских судов. В Индустриальном районе ООО «Семья на Мира, 41» 30 ноября оштрафовали на 50 тысяч рублей, а в Дзержинском районе ООО «Новая семья» наказали предупреждением.

Протоколы в отношении юрлиц были составлены по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Максимальное наказание по данной статье для юрлиц — до 300 тысяч рублей, а для граждан — до 30 тысяч рублей.

Данных об обжаловании решений судов в картотеке дел пока отсутствуют. URA.RU направило запрос в приемную директора сети магазинов. На момент публикации ответ не получен.

URA.RU рассказывало, что пермские силовики в ноябре стали чаще наказывать людей за нарушение коронавирусных ограничений. Всего с начала пандемии и появления в кодексе соответствующей статьи в Пермском крае по ней составлено более 25 тысяч протоколов.