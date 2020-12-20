В Кургане появились ритуальные услуги для домашних животных

Из-за отсутствия кладбища для домашних животных курганцы их хоронят в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане одна из похоронных компаний предлагает ритуальные услуги для домашних животных. Стоимость похорон питомца около 5 тысяч рублей. Однако легального кладбища домашних животных в регионе нет. Об этом URA.RU рассказали в компании, предлагающей услугу.

«Нашей компанией оказываются следующие услуги (не только ритуальные) для вашего питомца: эвтаназия, транспортировка животного, зоотакси, захоронение, установка памятников для животных», — говорится на сайте похоронной организации.

По телефону компании URA.RU пояснили, что стоимость усыпления животного зависит от его веса. В среднем это 190 рублей за килограмм. Памятник обойдется в сумму около 3 тысяч рублей. В среднем выходит порядка 5 тысяч рублей. «Но кладбища для домашних животных нет. Мы отдаем питомца владельцам. Они его обычно в лесу хоронят», — пояснили похоронщики.

Директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев подтвердил URA.RU, что проблема с легальным захоронением домашних питомцев есть. «На все мои предложения выделить кусок земли под кладбище власти отмахиваются. Люди вынуждены хоронить питомцев в лесу», — рассказал Пономарев.

С его слов, в других городах России начали делать такие кладбища. Например, оно уже есть в Екатеринбурге. В Тобольске (Тюменская область) рассматривают возможность открытия официального кладбища домашних животных. Власти сейчас изучают правовой аспект вопроса. В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. Ответ пока не поступил.