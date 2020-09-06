Кладбище домашних животных откроют в Тюменской области

Тобольская ритуальная компания озаботилась захоронением домашних питомцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) рассматривают возможность открытия официального кладбища домашних животных. Власти сейчас изучают правовой аспект вопроса, сообщили в администрации города. Инициативу по обустройству последнего пристанища для домашних животных проявили местные жители, желающие развивать город наравне с миллионниками.

«Это тема, интересная для Тобольска, поскольку потребность в этом есть. Но необходимо изучить опыт других муниципалитетов и посмотреть на возможность реализации этого опыта в нашем городе», — сообщили в пресс-службе администрации Тобольска. Юридическую сторону вопроса изучает Центр городских услуг, он же рассматривает законную возможность выделения земельного участка. Также необходимо определить, как будет организован процесс и кто будет отвечать за кладбище.

Открыть кладбище для домашних питомцев предложила местная компания ритуальных услуг «Успение». «В эпоху интернета мы видим, как похоронные бюро в городах-миллионниках развиваются. И нам, конечно, хотелось бы идти в ногу со временем», — опубликовано ее заявление в местных соцсетях. Информации о юридическом лице этой фирмы ни на официальном сайте, ни в соцсетях нет. Впрочем, тоболяки инициативу поддержали — за создание такого бизнеса в городе уже выступили 599 человек. В администрации Тобольска отметили, что точных сроков организации кладбища назвать пока не могут.