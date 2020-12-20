На концерте Михаила Шаца в Челябинске произошла давка

На концерте Михаила Шаца в Челябинске было душно и тесно Фото: предоставлено читателем URA.RU

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Челябинцы пожаловались на тесноту в зале во время концерта известного московского шоумена Михаила Шаца в Челябинске. Как рассказал URA.RU один из зрителей, в зал на 20 декабря было продано столько билетов, что между столиками не соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, многие были без масок.

«Было очень душно и тесно, сидели плотно друг к другу. Зал и без того маленький, а вместили в него более ста человек, люди были без масок», — рассказала URA.RU зрительница Светлана.

Концерт проходил в кафе «Бревки бар». На официальной странице заведения в соцсети указано, что Шац провел здесь сразу два концерта. «Накануне бар проверяли инспекторы оперштаба и нашли нарушение — кальян», — заявили в пресс-службе мэрии.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт пояснила URA.RU что все концерты должны быть согласованы с министерством культуры, что необходимо проверить. «В любом случае, на самом мероприятии все должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках», — уточнила она URA.RU.

«Мы считаем, что никаких нарушений не было. Концерт с министерством культуры был согласован», — заявили URA.RU в кафе «Бревки бар». Дозвониться до Шаца и его представителей не удалось, номера телефонов оказались недоступны.