Врач назвал самую защищенную от коронавируса категорию людей

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Женщины от 20 до 40 лет наименее уязвимы перед коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Самой защищенной от коронавируса категорией россиян являются женщины от 20 до 40 лет. Об этом заявил представитель Российского медицинского сообщества терапевтов Андрей Кондрахин.

«Наименее уязвимы перед коронавирусом женщины в возрасте примерно от 20 до 40 лет», — цитирует Кондрахина NEWS.ru. По словам врача, в качестве дополнительной защиты от тяжелой формы инфекций у женщин в этот период вырабатываются гормоны эстрогены, которые препятствуют загущению крови и поддерживают эластичность сосудов.

Основной половой гормон мужчин — тестостерон, напротив, негативно влияет на течение болезни, так как склеивает эритроциты. Что, в свою очередь, говорит о повышенной свертываемости крови у мужчин.

Кроме того, в качестве меры защиты от тяжелых форм инфекции врач назвал прививки от гриппа. По его словам, россияне, прошедшие в этом году вакцинацию, менее подвержены вирусу из-за выработанных в организме антител.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашско раскрыл, когда в стране снизится заболеваемость коронавирусом. По его словам, ситуация стабилизируется уже к весне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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