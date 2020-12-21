Глава Минздрава РФ раскрыл, когда снизится заболеваемость COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
По словам Михаила Мурашко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется уже следующей весной Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России должна стабилизироваться к весне следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации», — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». По словам министра, снижение заболеваемости прогнозируется исходя из запланированных объемов вакцинации населения страны.

Мурашко подчеркнул, что вакцина не приводит к мгновенному появлению иммунитета. У разных препаратов разное время формирования защитных свойств организма — для «Спутник V» должно пройти 42 дня с момента вакцинации, для препарата «Вектора» — до 30 дней.

Министр здравоохранения также назвал российские регионы с высоким уровнем заболеваемости инфекцией. По его словам, такими стали субъекты Центрального и Приволжского федеральных округов. В Новосибирской и Курганской областях ситуация, напротив, стабилизировалась.

Ранее Мурашко рассказал о старте вакцинации от коронавируса в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», вакцину получат около 60% всего взрослого населения страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...