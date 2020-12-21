Глава Минздрава РФ раскрыл, когда снизится заболеваемость COVID

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России должна стабилизироваться к весне следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации», — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». По словам министра, снижение заболеваемости прогнозируется исходя из запланированных объемов вакцинации населения страны.
Мурашко подчеркнул, что вакцина не приводит к мгновенному появлению иммунитета. У разных препаратов разное время формирования защитных свойств организма — для «Спутник V» должно пройти 42 дня с момента вакцинации, для препарата «Вектора» — до 30 дней.
Министр здравоохранения также назвал российские регионы с высоким уровнем заболеваемости инфекцией. По его словам, такими стали субъекты Центрального и Приволжского федеральных округов. В Новосибирской и Курганской областях ситуация, напротив, стабилизировалась.
Ранее Мурашко рассказал о старте вакцинации от коронавируса в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», вакцину получат около 60% всего взрослого населения страны.
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