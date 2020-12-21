По мнению ученых, солодка может препятствовать развитию вируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Входящий в состав многих лекарственных препаратов для лечения кашля корень солодки способен подавлять развитие коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из университетской клиники в Эссене (Германия).

«Водный экстракт корня солодки проявил нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл», — приводит РИА «Новости» информацию из опубликованного учеными исследования. По их словам, активным веществом корня солодки, препятствующим развитию вируса, является глицирризиновая кислота.

Эксперты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения влияния кислоты на коронавирус. Ранее данное вещество уже проявило свою противовирусную эффективность при лечении герпеса и других инфекций.

По информации портала Ayzdorov, солодка обладает широким диапазоном полезных для человеческого организма веществ. Помимо указанной выше глицирризированной кислоты, она содержит аскорбиновую кислоту, эфирные масла, флавоноиды и аспарагин. Солодку используют не только при кашле, но также для лечения язвенной болезни желудка и как детоксикационное средство.