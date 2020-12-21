Коронавирус признали в несколько раз смертоноснее гриппа

Коронавирус оказался намного опаснее сезонного гриппа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус, который вызывает COVID-19, оказался в несколько раз более смертоносным, чем сезонный грипп. К такому выводу пришли независимые эксперты из разных стран после проведенных исследований, результаты которых опубликованы на медицинском портале WebMD (США).

Специалисты проанализировали данные Министерства по делам ветеранов США о более 3,6 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом с февраля по июнь этого года, а также более 12,6 тысяч американцев, госпитализированных с гриппом с января 2017-го по декабрь 2019-го. В обеих группах средний возраст пациентов составил 69 лет.

«Смертность среди пациентов с коронавирусом составила 18,5%, среди больных гриппом — 5,3%. При этом вероятность летального исхода у больных COVID-19 была почти в пять раз выше, чем у тех, кто болел гриппом», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты научной работы.

Ученые констатировали, что пациенты с коронавирусом в четыре раза чаще нуждались в дыхательных аппаратах, почти в 2,5 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и оставались в стационаре в среднем на три для дольше, чем люди с гриппом. Самый большой риск смерти — среди пациентов с COVID-19 наблюдался у людей старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, диабет и ожирение. Кроме того, в повышенной зоне риска оказались чернокожие.

Аналогичный вывод сделали французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований и Университетской больницы Дижона и Инсерма. «Вывод о том, что уровень смертности от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа, особенно поразителен, если вспомнить, что сезон гриппа 2018—2019 годах был худшим за последние пять лет во Франции по количеству смертей», — заявили специалисты.