ВШЭ: из-за пандемии россияне боятся потерять работу и пенсию

Россияне опасаются за свои рабочие места и доходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне пандемии коронавируса больше всего россияне боятся потерять работу, зарплату и пенсию. Такой вывод следует из данных социологического опроса «Социальное самочувствие россиян», который провел НИУ ВШЭ.

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», — пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования. В то же время, как отмечается, люди перестали бояться инфляции и к росту цен на запланированные крупные покупки.

Опрос проводился методом очного интервью в период с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали шесть тысяч граждан из 173 населенных пунктов страны от 15 до 72 лет.