Ученые Англии пояснили, почему мутация вируса стала крайне опасна

Британский коронавирус усмеет «увиливать» от иммунитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый коронавирус, обнаруженный в Великобритании, приобрел несколько значимых мутаций, позволяющих ему быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета. Об этом заявили ученые консорциума COVID-19 Genomics UK (COG-UK) в Великобритании.

Исследователи полагают, что мутировавший штамм вируса сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого патоген содержался несколько месяцев, пишут «Известия». «В этом варианте коронавируса отмечено 23 мутации, из них 17 — особенно значимых (14 вызывающих замены аминокислот в белках вируса и три делеции — выпадения нескольких нуклеотидов). Несколько мутаций в гене, контролирующем белок-шип, усиливают сцепление с рецептором клеток человека АСЕ2, который служит „входными воротами“ для вируса. То есть улучшается его способность к проникновению», — пояснил выводы британских ученых профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

Специалисты, изучавшие мутацию вируса, отмечает, что он способен «увиливать от иммунитета». Ученые не исключают, что вакцины от коронавирусной инфекции придется дорабатывать под новый вариант SARS-CoV-2.

Ранее разработчики «Спутник V» заявили, что вакцина и так эффективна против новой мутации патогена. 15 декабря британские власти сообщили о распространении в стране нового типа коронавируса. Он уже вызвал настороженность у Всемирной организации здравоохранения, пишет телеканал « Царьград ».

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 15 декабря заявил, что новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля. По его словам, люди должны вести себя как зараженные, даже если они здоровы. Премьер-министр королевства Борис Джонсон отмечал, что эта версия патогена может быть на 70% заразнее, напоминает RT.