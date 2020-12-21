Глава РФПИ: «Спутник V» эффективен от нового штамма коронавируса

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Российский «Спутник V» работает и против европейской мутации вируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективной против нового мутировавшего вида коронавируса. Об этом во время подписания меморандума о сотрудничестве по вакцине между центром Гамалеи и AstraZeneca заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«„Спутник V“ является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе», — цитирует ТАСС Дмитриева. Он подчеркнул, что вакцина работает и против других штаммов вируса, которые сейчас есть.

Центр Гамалеи и англо-шведская компания AstraZeneca уже начали клинические испытания совместной вакцины, уточняет агентство Nation News. О сотрудничестве рассказл глава российской организации Александр Гинцбург.

15 декабря британские власти сообщили о распространении в стране нового типа коронавируса. Вирусологи объяснили, чем новый штамм опасен для россиян. Он уже вызвал настороженность у Всемирной организации здравоохранения, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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