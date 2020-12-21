Глава РФПИ: «Спутник V» эффективен от нового штамма коронавируса

Российский «Спутник V» работает и против европейской мутации вируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективной против нового мутировавшего вида коронавируса. Об этом во время подписания меморандума о сотрудничестве по вакцине между центром Гамалеи и AstraZeneca заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«„Спутник V“ является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе», — цитирует ТАСС Дмитриева. Он подчеркнул, что вакцина работает и против других штаммов вируса, которые сейчас есть.

Центр Гамалеи и англо-шведская компания AstraZeneca уже начали клинические испытания совместной вакцины, уточняет агентство Nation News. О сотрудничестве рассказл глава российской организации Александр Гинцбург.

15 декабря британские власти сообщили о распространении в стране нового типа коронавируса. Вирусологи объяснили, чем новый штамм опасен для россиян. Он уже вызвал настороженность у Всемирной организации здравоохранения, пишет телеканал « Царьград ».