Заместитель главы Перми перешел в краевое правительство

Лариса Ведерникова приступила к работе в правительстве Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель главы Перми Лариса Ведерникова вернулась в краевое правительство. Она назначена исполняющей обязанности министра имущественных отношений Пермского края. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Ведерникова с сегодняшнего дня работает министром имущественных отношений Пермского края в статусе „и.о.“», — пояснили в пресс-службе. Ранее стало известно, что чиновница покинет мэрию Перми вслед за шефом — бывшим главой города Дмитрием Самойловым.

До прихода в администрацию города (в августе 2020 года) Ведерникова работала в краевом минимущества. В разное время она занимала пост первого заместителя министра, замминистра, начальника управления земельных отношений. Ольга Андрианова, возглавлявшая министерство в статусе «и.о», возглавляет после прихода Ведерниковой займет должность первого заместителя министра в данном ведомстве.