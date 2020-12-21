21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

Заместитель главы Перми перешел в краевое правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания г. Пермь, правительство пермского края, табличка
Лариса Ведерникова приступила к работе в правительстве Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель главы Перми Лариса Ведерникова вернулась в краевое правительство. Она назначена исполняющей обязанности министра имущественных отношений Пермского края. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Ведерникова с сегодняшнего дня работает министром имущественных отношений Пермского края в статусе „и.о.“», — пояснили в пресс-службе. Ранее стало известно, что чиновница покинет мэрию Перми вслед за шефом — бывшим главой города Дмитрием Самойловым.

До прихода в администрацию города (в августе 2020 года) Ведерникова работала в краевом минимущества. В разное время она занимала пост первого заместителя министра, замминистра, начальника управления земельных отношений. Ольга Андрианова, возглавлявшая министерство в статусе «и.о», возглавляет после прихода Ведерниковой займет должность первого заместителя министра в данном ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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