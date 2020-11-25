Замглавы Перми возвращается в краевое правительство

Лариса Ведерникова возвращается в краевое минимущества Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель главы Перми Лариса Ведерникова после ухода из мэрии вернется в краевое правительство. Она будет назначена на пост министра по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Ведерникова вернется в краевое правительство и будет назначена министром по управлению имуществом», — сообщил источник. В пресс-службе минимущества края вопрос URA.RU о возможном назначении чиновницы комментировать не стали. В пресс-службе главы Перми ранее сообщали, что Ведерникова продолжает работать в мэрии и пока не писала заявление на увольнение.

Источник URA.RU ранее сообщил, что в ближайшее время чиновница покинет мэрию Перми вслед за главой города Дмитрием Самойловым. До прихода в администрацию города (в августе 2020 года) Ведерникова работала в краевом минимущества. В разное время она занимала пост первого заместителя министра, замминистра, начальника управления земельных отношений.

Сейчас минимущества в статусе «и.о» возглавляет Ольга Андрианова. Предполагается, что после прихода Ведерниковой она займет должность первого заместителя министра в данном ведомстве.