Власти РФ выбрали приложения, которые заранее установят на ТВ

Составлен список сервисов, которые будут установлены на всех новых телевизорах с функцией Smart Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил перечень сервисов, которые будут предустанавливать на телевизоры с поддержкой Smart TV. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

В число сервисов, рекомендуемых для предварительной установки на Smart TV вошли Wink, ivi, «Первый», «Кинопоиск», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства. Другие 18 заявок были отклонены. Приложения оценивали по популярности, наличию государственного участия в структуре собственности и присутствию российского контента собственного производства или сделанного на заказ.

Техника, произведенная после 1 января 2021 года и продаваемая в РФ, должна иметь предустановленное российское ПО. Сроки вступления этого закона в силу перенесли с 1 января на 1 апреля. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что эта инициатива не означает, что россияне не смогут пользоваться иностранными приложениями и мессенджерами, к которым уже привыкли. Просто на компьютеры и гаджеты будут дополнительно устанавливаться российские приложения, передает агентство Nation News.