Путин создал новую категорию льготников в России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветеранами становятся еще 1217 человек в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Севастополя, находившиеся в городе во время осады немецкими войсками в Великую Отечественную войну, получили статус ветерана. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

«[Назначить] меры социальной поддержки [для] лиц, награжденных знаком „Житель освобожденного Севастополя“», — говорится в законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Этим указом статус ветерана получили 1217 человек.

Эти люди получат государственную поддержку. Им полагаются специальные выплаты, обеспечение жильем, компенсация расходов по жилищно-коммунальным услугам, бесплатные путевки для прохождения лечения в санатории и бесплатный проезд в общественном транспорте. Ранее соответствующий законопроект одобрила Госдума РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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