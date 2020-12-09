В России появится новая категория льготников

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Вручене автомобилей ветеранам УДТК. Екатеринбург, ветеран, ильиных дмитрий, ветеран вов, ветеран великой отечественной войны
Жители осажденного Севастополя станут ветеранами ВОВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Севастополя, находившиеся в осаждении в годы Великой Отечественной войны, получат статус ветеранов. Соответствующий законопроект приняла Госдума.

«Госдума распространила статус ветерана войны на жителей осажденного Севастополя. Статус ветеранов смогут получить 1217 человек», — передает ТАСС.

Документ предполагает, что россияне, имеющие знак «Житель осажденного Севастополя», получат от государства меры соцподдержки — выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на ЖКХ, путевки в санатории, лекарства и бесплатный проезд на пригородном транспорте.

На выполнение норм в 2020 году потребуется выделить около 84,6 миллиона рублей. К 2023 году сумма должна возрасти уже до 230,9 миллиона рублей.

Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Она продолжалась до 4 июля 1942 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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