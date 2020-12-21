Свердловский губернатор ограничит полномочия Высокинского

Евгений Куйвашев не доверит первому заму управление областью во время своего отпуска Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не планирует доверять Александру Высокинскому исполнение обязанностей во время своего отсутствия. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя перестановки в мэрии Екатеринбурга и свердловском правительстве.

«Как правило даже в командировках, я исполняю обязанности сам. Если ухожу в отпуск, оставляю заместителя, который находится здесь [в Екатеринбурге]. Кто кого будет замещать — вопрос решается перед планированием моего отпуска или заграничной командировки. Если я нахожусь в России, я исполняю обязанности в режиме онлайн, как мы все привыкли», — заявил губернатор, подчеркнув, что у каждого его заместителя есть четко очерченный круг обязанностей.

Ранее Евгений Куйвашев предложил экс-мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому стать своим первым заместителем. Высокинский согласился, его отставку 22 декабря приняла городская дума. Врио мэра стал бывший первый замгубернатора Алексей Орлов. Ожидается, что конкурс по избранию нового мэра, объявленный екатеринбургскими депутатами завершится к 1 февраля.

«Это не транзит власти, это нормальная работа по перенастройке органов власти. Я считаю, это нормально: человеку ставится задача, он ее выполняет, ему ставится другая задача. Это для улучшения работы. Самая большая ценность управленцев — это люди», — констатировал Евгений Куйвашев.