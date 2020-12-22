Карантин помешал курганскому депутату Госдумы уехать на курорт

Александр Ильтяков из-за закрытия границ не сможет поехать на горнолыжный курорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госудумы от Курганской области Александр Ильтяков не сможет поехать в Австрию на горнолыжный курорт из-за коронавирусных ограничений. Об этом он рассказал URA.RU.

«В этом году, в связи с закрытием границ, я не смогу поехать прокатиться на лыжах», — объяснил Ильтяков. Он добавил, что обычно ездит на горнолыжный курорт в Австрии. Места на аналогичных отечественных курортах, по его словам, были раскуплены еще с начала года.

По словам Ильтякова, Новый год будут отмечать в его родном селе Частоозерье (Курганская область). Там не более 50 человек проведут традиционный забег в новогоднюю ночь. Депутат добавил, что местные жители посмотрят в кинотеатре обращение президента, выпьют чай и разойдутся по домам, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

Авиасообщение между странами было ограничено из-за угрозы распространения коронавируса. Ожидается, что оно восстановится в 2021 году.