22 декабря 2020
21 декабря 2020

Карантин помешал курганскому депутату Госдумы уехать на курорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, портрет, ильтяков александр
Александр Ильтяков из-за закрытия границ не сможет поехать на горнолыжный курорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат Госудумы от Курганской области Александр Ильтяков не сможет поехать в Австрию на горнолыжный курорт из-за коронавирусных ограничений. Об этом он рассказал URA.RU.

«В этом году, в связи с закрытием границ, я не смогу поехать прокатиться на лыжах», — объяснил Ильтяков. Он добавил, что обычно ездит на горнолыжный курорт в Австрии. Места на аналогичных отечественных курортах, по его словам, были раскуплены еще с начала года.

По словам Ильтякова, Новый год будут отмечать в его родном селе Частоозерье (Курганская область). Там не более 50 человек проведут традиционный забег в новогоднюю ночь. Депутат добавил, что местные жители посмотрят в кинотеатре обращение президента, выпьют чай и разойдутся по домам, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

Авиасообщение между странами было ограничено из-за угрозы распространения коронавируса. Ожидается, что оно восстановится в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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