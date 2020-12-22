В Кремле отреагировали на новые санкции США

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Новые санкции США по отношению к России мешают нормализации отношений между странами Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции США в отношении ряда российских компаний отдаляют страны от восстановления отношений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация президента США предпочитает пнуть, итак находящиеся в очень плохой форме российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента восстановления отношений», — сообщил Песков журналистам в ходе пресс-конференции. Он отметил, что это является очередным враждебным шагом по отношению к России.

Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, в отношении которых планируется ввести санкции. Теперь для сотрудничества с этими фирмами потребуется получать лицензию, пишет телеканал 360. Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе Дмитрий Рогозин потребовал от правительства США отменить санкции против предприятий госкорпорации и считать их «недоразумением», передает RT. При этом российская сторона приняла решение расширить свой санкционный список для представителей стран-членов ЕС, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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