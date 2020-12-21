США опубликовали список российских предприятий, которые попали под санкции Фото: unsplash/

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, в отношении которых планируется ввести санкции. В списке российских компаний оказались два уральских предприятия.

Власти США планируют внести в санкционный список корпорацию ВСМПО-Ависма и Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, связан с миллиардером Виктором Вексельбергом). Судя по представленному списку, который публикует Telegram-канал РИА «Новости», всего в списке 45 российских предприятий, в числе которых компании авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения, а также гражданского и оборонно-промышленного комплекса, научных центров.

Администрация США включила в санкционный список Минобороны России и Службу внешней разведки РФ, специальный летный отряд «Россия», который перевозит президента. В черном списке оказались «Ростех» и «Рособоронэкспорт». Отмечается, что впервые с 20914 года под санкции попали предприятия «Росатома». «В документе отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные», — пишет РИА «Новости».

Reuters ранее сообщил о планах президента США Джо Байдена ввести санкции против России из-за произошедшей массовой хакерской компании. Ранее, как напоминает RT, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Москва постоянно задействует киберсредства против Вашингтона.