Сотрудников епархии сопровождают судебные приставы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Среднеуральский женский монастырь, находящийся под властью Сергия Романова, отлученного от церкви, прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий.

Силовики сопровождают представителей епархии — от лица религиозного учреждения в обитель прибыли помощник архиерея по правовым вопросам Виктор Явич и помощники отца Максима Миняйло — старшего священника Храма на Крови. «Пока не знаю, с чем это связано. Я еду в монастырь разбираться», — сообщила URA.RU Светлана Герасимова, адвокат Среднеуральского женского монастыря.

Как пояснили агентству в пресс-службе Екатеринбургской епархии, визит ее сотрудников в сопровождении судебных приставов связан с инвентаризацией объектов монастыря. «Сегодня на территории захваченного монастыря начались работы по проведению строительно-технической экспертизы, назначенной определением областного Арбитражного суда от 18 декабря 2020 года, что необходимо для оформления зданий на территории СУЖМ, — сообщили агентству в епархии. — На территорию бывшего Среднеуральского монастыря прибыли представители епархии, а также эксперты, назначенные судом, и судебные приставы».

Представители епархии прибыли в сопровождении судебных приставов Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии