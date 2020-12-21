Вице-губернатор ХМАО откладывает переезд в Ханты-Мансийск

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов будет работать сразу по всей восточной части ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов откладывает переезд в Ханты-Мансийск и с момента назначения по-прежнему проводит большую часть времени в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Шувалов принимает участие в разных городских мероприятиях. Вчера был в списке приглашенных на открытии нового помещения для сургутского архива. Сегодня участвовал в открытии выставки в музее „Россия — моя история“ и поздравлял энергетиков. В Ханты-Мансийске с момента назначения был наездами, а вообще большую часть времени проводит в Сургуте», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU заявили, что основное рабочие место Шувалова находится в Ханты—Мансийске, но параллельно будет организовано еще одно, в Сургуте. «Такое решение продиктовано производственной необходимостью проводить большое количество времени вне окружной столицы — на территории реализации приоритетных проектов. В частности, большой объем работ по проекту БКАД сейчас сосредоточен в трех городских агломерациях — Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, местонахождение основного куратора проекта в городе Сургут позволит более эффективно управлять проектом на месте. В настоящий момент Вадим Шувалов работает в городе Сургут, также на этой неделе у него запланированы рабочие поездки по нескольким муниципальным образованиям», — заявила в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов перешел на работу в состав окружного правительства в должность вице-губернатора ХМАО. До этого он в течение четырех лет являлся главой Сургута.