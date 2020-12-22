Определен самый опасный свердловский город по заражениям COVID

С начала пандемии коронавируса заразились 54 939 жителей Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ревда (2,79%) и Каменск-Уральский (0,82%) являются самым опасным и самым безопасным свердловским городом соответственно по проценту заражаемости населения коронавирусом в регионе. Об этом говорит анализ официальной статистики свердловского управления Роспотребнадзора.

Для расчета были взяты данные Росстата по численности населения крупных городов региона. От этих цифр высчитывался процент зараженных горожан. В результате в Ревде с начала пандемии заболели 2,79% горожан, в Березовском — 2,11%, в Екатеринбурге — 2,04%, в Верхней Пышме — 1,82%, в Красноуфимске — 1,81%, в Красноуральске — 1,62%. При этом самый низкий процент заражения населения третий месяц подряд сохраняется в Каменске-Уральском (0,821%), где живет 166 тысяч человек. Чуть больше в Серове (0,823%), Асбесте (0,825%) и Нижнем Тагиле (0,98%).

В Свердловской области в течение последней недели региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом регистрировал рекордные цифры по числу новых больных COVID-19 в сутки. 22 декабря стало известно об еще 400 новых случаях. С начала эпидемии COVID-19 заразились 54 939 жителей Свердловской области.