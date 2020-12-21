21 декабря 2020

Пенсионный фонд обокрал пожилых жителей ЯНАО

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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
АО «НПФ Будущее» незаконно перевел пенсионные накопления граждан. Фото: Илья Московец © URA.RU

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» перевел из Пенсионного фонда России накопления пенсионеров, которые якобы заключили с этой компанией договоры об обязательном пенсионном страховании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в 2017 году без согласия и заявления трех пенсионеров между ними и АО „НПФ Будущее“ заключены договоры об обязательном пенсионном страховании. В этой связи пенсионные накопления граждан в размере 554 тыс. рублей переведены из Пенсионного фонда России в АО „НПФ Будущее“», — говорится в письме ведомства.

Прокурор Салехарда подал иск в суд на АО «НПФ Будущее», чтобы признать договоры недействительными, а также обязать компанию передать средства пенсионных накоплений и проценты за неправомерное их пользование. Требования прокурора удовлетворены, и в пользу граждан взыскан моральный вред.

В прокуратуре отметили, что АО «НПФ Будущее» незаконно использует персональные данные. Ведомство контролирует исполнение судебного решения.

Ранее URA.RU публиковало советы пенсионерам, как определить мошенников и не попасться на их уловки. Пенсионерам стоит быть бдительными и не реагировать на подозрительные звонки и сообщения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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