Пенсионный фонд обокрал пожилых жителей ЯНАО

АО «НПФ Будущее» незаконно перевел пенсионные накопления граждан. Фото: Илья Московец © URA.RU

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» перевел из Пенсионного фонда России накопления пенсионеров, которые якобы заключили с этой компанией договоры об обязательном пенсионном страховании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в 2017 году без согласия и заявления трех пенсионеров между ними и АО „НПФ Будущее“ заключены договоры об обязательном пенсионном страховании. В этой связи пенсионные накопления граждан в размере 554 тыс. рублей переведены из Пенсионного фонда России в АО „НПФ Будущее“», — говорится в письме ведомства.

Прокурор Салехарда подал иск в суд на АО «НПФ Будущее», чтобы признать договоры недействительными, а также обязать компанию передать средства пенсионных накоплений и проценты за неправомерное их пользование. Требования прокурора удовлетворены, и в пользу граждан взыскан моральный вред.

В прокуратуре отметили, что АО «НПФ Будущее» незаконно использует персональные данные. Ведомство контролирует исполнение судебного решения.

Ранее URA.RU публиковало советы пенсионерам, как определить мошенников и не попасться на их уловки. Пенсионерам стоит быть бдительными и не реагировать на подозрительные звонки и сообщения.