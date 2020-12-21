В Тюменской области в пожаре погибли трое детей

Тела погибших детей нашли в потушенном доме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области, в селе Петелино Ялуторовского района, в пожаре погибли трое малолетних детей. Об этом сообщает региональная прокуратура. По предварительным данным, частный дом загорелся от печки, когда малыши остались одни.

«Сегодня в частном доме в селе Петелино Ялуторовского района произошел пожар, в котором погибли трое малолетних детей. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских, Ялуторовской межрайонной прокуратурой организована проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

По данным регионального следственного комитета, погибшим детям два года, четыре года и пять лет. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным, мать, оставив детей одних дома, ушла в магазин. В это время, предположительно от затопленной печи, произошел пожар. Дети выбраться из дома не смогли и погибли», — сообщает пресс-служба следственного комитета по Тюменской области.

Как URA.RU сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:07. Через пару минут пожарные были на месте. Открытый огонь удалось потушить спустя полчаса. «В доме были обнаружены тела трех детей — полутора, пяти и шести лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.