В Роспотребнадзоре раскрыли данные о мутациях коронавируса в РФ

В России выявлено 1424 мутации коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что они не связаны с распространением и патогенностью.
«На сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (распространяемость вируса — прим. ред.) и патогенности», — сообщила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, пишет РИА «Новости». Однако мутация, найденная в Великобритании, не обнаружена в России.
При этом Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против английского штамма. Такие исследования провели в институте Гамалеи и центре «Вектор», где разработали вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» соответственно.
Ранее ученые из Англии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который стал более распространяемым и уходящим от работы иммунитета. Как пишет «
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