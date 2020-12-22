В Роспотребнадзоре раскрыли данные о мутациях коронавируса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны. Тюмень, люди в масках, траурный зал
Мутации коронавируса в России не считают опасными Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России выявлено 1424 мутации коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что они не связаны с распространением и патогенностью.

«На сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (распространяемость вируса — прим. ред.) и патогенности», — сообщила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, пишет РИА «Новости». Однако мутация, найденная в Великобритании, не обнаружена в России.

При этом Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против английского штамма. Такие исследования провели в институте Гамалеи и центре «Вектор», где разработали вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» соответственно.

Ранее ученые из Англии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который стал более распространяемым и уходящим от работы иммунитета. Как пишет «Царьград», такой штамм также обнаружили в Дании, Австралии и Нидерландах. После этого более 20 стран заявили о прекращении авиасообщения с Лондоном, пишет телеканал 360. Россия также приостановила авиаперелеты в Великобританию, уточняет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...