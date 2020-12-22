Политолог: Путин не будет рисковать своим рейтингом ради ЕР

Электорат Путина шире, чем электорат партии власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин не будет возглавлять список «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 года, уверен гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. С таким заявлением он выступил на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований. По мнению эксперта, Путин не будет рисковать своим рейтингом ради партии власти.

«Как политолог я не вижу для него необходимости в этом. Во-первых, лидером партии на данный момент является Дмитрий Медведев. Во-вторых, электоральная база, которая является основой президентского консенсуса, гораздо шире, чем электоральная база ЕР. И что, президент должен оттолкнуть от себя эти электоральные группы, которые не хотят себя ассоциировать с ЕР?» — отметил Данилин.

По мнению политолога, «президентский консенсус» сложился вокруг фигуры президента после голосования по поправкам в Конституцию РФ, которые поддержали почти 78% жителей страны. При этом Данилин до конца не исключает того, что Путин может пойти во главе списка ЕР на выборах-2021. «Мы не можем говорить о том, что будет делать глава государства — это его личный выбор», — подчеркивает эксперт.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в целом согласен с коллегой, но называет условие, при котором президент мог бы пойти на парламентские выборы. «Если бы ЕР пошла на выборы в блоке с Общероссийским народным фронтов, тогда Путин возглавил бы список. Но для этого нужно менять действующее законодательство (сейчас избирательные блоки запрещены — прим. ред.)», — говорит политолог.

Последний раз Путин возглавлял список ЕР на выборах в Госдуму в 2007 году. Тогда партия власти сумела взять конституционное большинство в парламенте, получил 315 мандатов из 450.