В 2021 году пенсии военнослужащих, сотрудников МЧС и правоохранительных органов останутся такими же, как и в текущем году. Правительство РФ вновь приостановило ежегодное увеличение военных пенсий на 2% от размера денежного довольствия.
«Правило о ежегодном увеличении военных пенсий не будет действовать вплоть до 1 января 2022 года», — напоминает argumenti.ru. Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.
Закон предусматривал, что с 2013 года ежегодно на 2% будут увеличиваться и военные пенсии, и денежное довольствие военнослужащих. Так, размер пособия, который учитывался при расчете пенсии, с 54% в 2012 году должен был постепенно подняться до 100%. Однако действие нормы приостановили в 2015 году. Говоря о заморозке военных пенсий, полковник запаса Александр Жилин заявил, что действующая политика РФ в отношении военных грозит властям страны ультиматумом со стороны Вооруженных сил.
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