Правительство вновь отказалось увеличить пенсии силовикам. Что будет с выплатами в 2021 году

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Заморозку военных пенсий вновь продлили Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В 2021 году пенсии военнослужащих, сотрудников МЧС и правоохранительных органов останутся такими же, как и в текущем году. Правительство РФ вновь приостановило ежегодное увеличение военных пенсий на 2% от размера денежного довольствия.

«Правило о ежегодном увеличении военных пенсий не будет действовать вплоть до 1 января 2022 года», — напоминает argumenti.ru. Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.

Закон предусматривал, что с 2013 года ежегодно на 2% будут увеличиваться и военные пенсии, и денежное довольствие военнослужащих. Так, размер пособия, который учитывался при расчете пенсии, с 54% в 2012 году должен был постепенно подняться до 100%. Однако действие нормы приостановили в 2015 году. Говоря о заморозке военных пенсий, полковник запаса Александр Жилин заявил, что действующая политика РФ в отношении военных грозит властям страны ультиматумом со стороны Вооруженных сил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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