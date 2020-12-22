Нефтяники претендуют на пост мэра Сургута ради других выборов

В «Сургутнефтегазе» начался отбор кандидатов на выборы в думу Сургута 2021 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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Претенденты по пост главы Сургута из компании «Сургутнефтегаз» используют выборы мэра для собственной раскрутки и дальнейшего участия в избирательной кампании в городскую думу 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Понятно, что на выборах главы города у них нет шансов. Но это начало их возможной политической карьеры. И если это у них получится, то затем кандидаты смогут рассчитывать на поддержку от „Сургутнефтегаза“ на предстоящих выборах в гордуму. У нефтяников есть запрос на обновление состава своих депутатов. В том числе, из рабочего звена, чтобы продемонстрировать наличие социальных лифтов внутри компании», — считает инсайдер.

Один из кандидатов на пост главы Сургута инженер из «Сургутнефтегаза» Константин Степанов заявил URA.RU, что не обсуждал свое выдвижение с руководством, но собирается баллотироваться и в депутаты городской думы следующей осенью. Другой нефтяник Степан Ерышев в беседе с журналистом агентства сообщил, что еще не определился с участием в избирательной кампании в гордуму. «Но в руководстве структурного подразделения положительно отреагировали на мое выдвижение на пост мэра и представят в конкурсную комиссию служебную характеристику». Дозвониться до других кандидатов от нефтяной компании на момент публикации материала журналисту агентства не удалось. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались.

На пост главы Сургута претендует шесть кандидатов, которые работают в «Сургутнефтегазе». В общей сложности, документы в конкурсную комиссию для участия сдали 22 человека. Последним на момент публикации материала оказался директор строительной фирмы Денис Власенко.