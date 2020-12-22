В РФ онкобольным приходится тратить на лечение сотни тысяч рублей

ФОМС попросили оплатить дорогие лекарства для онкопациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Онкобольным россиянам приходится тратить на лекарства десятки и даже сотни тысяч рублей, потому что они не входят в список оплачиваемых государством препаратов. Решить эту проблему просят председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Елену Чернякову.

С соответствующей просьбой к ней обратилась Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». Речь идет о шести дорогостоящих препаратах, которые не вошли в проект финансирования медицинской помощи в 2021 году. В частности, о лекарствах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб. Они используются для лечения рака молочной железы, но не входят в список жизненно необходимых лекарств.

«Все они не имеют российских аналогов и выпускаются американской Pfizer, швейцарскими Novartis, Eli Lilly, Celgene и Roche соответственно. Стоимость атезолизумаба составляет 234 000 рублей за упаковку, рибоциклиба — 135 000 рублей, палбоциклиба — 77 000 рублей», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации. Цены были взяты с сайта сети аптек «Асна». Также, как отмечает издание, в системе ОМС нет препарата деносумаб, который используется для лечения остеопороза. Его производят в США. Представитель фонда ОМС на запрос журналистов не ответил. Один из сотрудников фонда сказал, что письмо получено.