В Тюменской области скончался известный общественник

Александр Тарабыкин ушел из жизни в возрасте 65 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени ушел из жизни вице-президент Паралимпийского комитета России Александр Тарабыкин. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Тюменец также занимал должность президента общественной организации инвалидов «Паралимпийский комитет Тюменской области».

«Паралимпийский комитет России глубоко скорбит в связи с кончиной почетного вице — президента Тарабыкина Александра Викторовича. Всю свою жизнь он посвятил служению спорту. Работал детским тренером, затем возглавлял крупные спортивные центры и комплексы», — говорится в сообщении пресс-службы Паралимпийского комитета России.

Александр Тарабыкин был известным общественником. Он организовал работу многих инвалидных предприятий: оздоровительного кооператива «Здоровье», производственного кооператива «Развитие», всероссийской благотворительной федерации инвалидного спорта «Олимп-5», паралимпийского комитета Тюменской области. На этих предприятиях люди с инвалидностью проходили реабилитацию, получали профессии и рабочие места.

В 1996 году Тарабыкин в числе других учредителей основал Паралимпийский комитет России. Много лет он трудился ради развития национального паралимпийского движения. Из жизни Александр Викторович ушел в 65 лет.

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