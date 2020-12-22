В ЯНАО умер известный политик-единоросс

Александр Рябцев прожил на Ямале 40 лет Фото: администрация Надыиского района

В Надыме (ЯНАО) скоропостижно скончался депутат районной думы Александр Рябцев. Как сообщили представители районной администрации, о смерти политика стало известно вечером 22 декабря.

«Ушел из жизни целеустремленный и высокопрофессиональный руководитель, яркий и неординарный человек. Александр Владимирович всегда уделял большое внимание развитию спорта в Надымском районе, работая в качестве директора спортивно-оздоровительного комплекса „Олимп“», — говорится в официальном сообщении на сайте мэрии Надыма.

При этом Рябцев был не только политиком, но и активным общественником, руководил надымской добровольной народной дружиной, был председателем организации ветеранов пограничной службы «Пограничники Надыма». В числе добровольцев доставлял продукты и лекарства пожилым людям и больным коронавирусом.

Как удалось выяснить URA.RU, Александр Рябцев в последнее время на проблемы со здоровьем не жаловался, и его смерть с коронавирусной инфекцией никак не связана. «Еще в выходные депутат участвовал в выездных мероприятиях, — рассказал источник агентства. — Окружающие ничего необычного в его поведении не замечали».

На Ямале Рябцев прожил 40 из 50 лет. В десятилетнем возрасте он приехал в Надым вместе с родителями, здесь закончил школу и был призван на службу в пограничные войска. После армии работал в местных учреждениях культуры и средствах массовой информации.