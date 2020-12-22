Смертность от коронавируса охватила новый город ЯНАО

На Ямале подтверждено 30 716 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Впервые за полгода летальный случай зафиксирован в Губкинском. Последний раз пациенты умирали там в начале июля.

За минувшие сутки, по данным властей, скончались двое мужчин. В Ноябрьске умер 76-летний житель, в Губкинском не стало пациента 66 лет. Других подробностей о течении болезни у них не приводится. Всего с начала пандемии умерли 312 жителей Ямала с коронавирусом. Подавляющее число смертей произошло в трех городах — Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое.

Также за последние сутки коронавирусом заразились 178 жителей округа. Это минимальное значение с конца октября. Всплеск произошел в Новом Уренгое, где зафиксировали 23 случая. В Ноябрьске, Надымском и Пуровском районах заболели по 19 человек. В Салехарде инфекцию подхватили 11 горожан. Всего в ЯНАО подтверждено 30 716 случаев коронавируса, вылечились 23 013 пациентов.

Больше двух месяцев в ЯНАО продолжается мощная волна смертей. С середины октября в округе умерли 204 пациента — больше, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 57,9 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.