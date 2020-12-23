Пригожин заявил о готовности Валерии выдвигаться в Госдуму-2021

Иосиф Пригожин рассказал, что ни он, ни Валерия не проводили консультаций по избранию в Госдуму РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Певица Валерия готова обсудить с представителями партии «Единая Россия» вопрос избрания в Госдуму РФ. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин во время разговора с журналистом URA.RU.

«Если у „Единой России“ такое желание (выдвинуть Валерию в качестве депутата Госдумы в 2021 году — прим. ред.), мы готовы его выслушать», — рассказал Пригожин. Он подчеркнул, что соответствующих предложений от «Единой России» еще не поступало. Пригожин рассказал, что ни он, ни Валерия не проводили консультаций по избранию в Госдуму РФ.

Ранее источник сообщил, что Валерия может быть выдвинута на пост депутата Госдумы РФ в 2021 году. Также в списке оказались футболист Игорь Акинфеев, комик, телеведущий Павел Воля и певица Алла Пугачева. Официальные списки кандидатов в депутаты огласят в начале следующего года.