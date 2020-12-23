Источник назвал звезд, которые могут пойти в Госдуму в 2021 году

В Госдуму РФ в 2021 году могут попасть знаменитые артисты и спортсмены Фото: Антон Белицкий

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На пост депутата Госдумы РФ в 2021 году могут быть выдвинуты футболист Игорь Акинфеев, комик, телеведущий Павел Воля, артистки Алла Пугачева и Валерия. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Среди потенциальных кандидатов, с которыми планируются переговоры, чтобы выдвинуть их по округам, — футболист Игорь Акинфеев, телеведущий Павел Воля», — передает «Ведомости» со ссылкой на источник. Также в список кандидатов попали певицы Алла Пугачева и Валерия.

С кандидатами из этого списка ведут переговоры представители партии «Единая Россия». Окончательный список претендентов в Госдуму РФ будет составлен в начале 2021 года.

Ранее замглавы генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов рассказал URA.RU, что партия отказывается выдвигать в Госдуму артистов и спортсменов. Выборы в Госдуму запланированы на сентябрь 2021 года. В СМИ и соцсетях России началась кампания по дискредитации парламентских выборов, передает RT.