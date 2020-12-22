Жители ЯНАО отбивают теплые остановки у бомжей и алкоголиков

Жители Салехарда не могут пользоваться теплыми автобусными остановками Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Салехарда не могут пользоваться теплыми автобусными остановками, которые оккупировали людьми без определенного места жительства, а также любители выпить в общественных местах. К конфликту уже подключили сотрудников полиции и городскую администрацию, но урегулировать ситуацию не удается. Историю о борьбе за городскую собственность горожане рассказывают в группах социальной сети «ВКонтакте».

«Один мужчина с ребенком попытался выгнать их, так в итоге алкаши начали драку. Почему дети, родители с маленькими детьми, персонал поликлиники и врачи должны стоять на морозе, пока алкашня будет бухать и греться в тепле? На прошлой неделе писала в группу Администрации [Салехарда] об этой ситуации — отрапортовали о проведенной беседе с алкашами и посоветовали звонить в полицию. А толку?» — на правах анонимности рассказывает житель Салехарда. Полицию салехардцы по совету мэрии вызывали, однако, спустя практически час на место никто так и не приехал.

К претензии присоединились и другие горожане. «Остановки поставили для людей и детей, а не для того, чтобы больные алкоголизмом люди справляли там свою нужду. В эту остановку зайти невозможно», — пишет Римма Сафонова. В стороне от проблемы не осталась и Зоя Арапкина — «Реалити-шоу „за стеклом“. Очень печально», — прокомментировала она.

URA.RU отправило запрос в правоохранительные органы, на момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе администрации Салехарда URA.RU ситуацию прокомментировали следующим образом: «Администрация города по этому вопросу тесно взаимодействует с полицией. Достигнута договоренность об усиленном патрулировании улиц, на которых расположены теплые остановочные павильоны. Кроме того, работу активизируют участковые уполномоченные».

Ранее URA.RU рассказывало насколько важны теплые остановочные комплексы для жителей ЯНАО. При холодной зиме, когда мороз достигает -50 градусов, это необходимость, особенно у больниц, школ и других социальных объектов. В Салехарде теплые остановки начали устанавливать в прошлом году.