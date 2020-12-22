После критики в соцсетях аэропорту Кургана выберут новое имя

В суперфинале голосования за имя аэропорта остались три кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организаторы голосования, посвященного выбору имени для аэропорта Кургана, проведут суперфинал, в котором жители будут выбирать из трех вариантов. Об этом 23 декабря сообщила областная Общественная палата. Прошлое голосование раскритиковали пользователи соцсетей.

«Совет Общественной палаты Курганской области принял решение провести дополнительное голосование по выбору имени для присвоения аэропорту Кургана», — рассказали в пресс-службе областной Общественной палаты. Представители органа объяснили, что разрыв между фамилиями в первой тройке был небольшим, а всего за лидеров было отправлено более 15 тысяч голосов.

В палате заявили, что они внимательно изучили комментарии в соцсетях и обращения граждан, поступившие в их адрес. «Ввиду того, что многие не успели проголосовать, Общественная палата приняла решение продлить голосование, оставив трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов», — объяснил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Новое голосование пройдет с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на сайте Общественной палаты Курганской области. Раз в сутки можно будет проголосовать за одного из трех кандидатов: летчиков Анатолия Чернявского и Григория Кравченко и хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова.

Основное голосование завершилось 20 декабря. После него планировалось выбрать имя аэропорта, однако некоторые пользователи соцсетей решили, что голоса за победителя накрутили. Тогда Чернявский набрал 28,8% голосов, Илизаров — 28%, Кравченко — 12,2%.