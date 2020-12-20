Голосование, посвященное выбору имени аэропорта Кургана, завершилось 20 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидатура первого директора аэропорта Кургана Анатолия Чернявского победила в голосовании областной Общественной палаты, посвященном присвоению имени аэропорту. В пресс-службе реготделения Общественной палаты URA.RU сообщили, что в ходе голосования обнаружили системный сбой.

Голосование проходило с 30 ноября по 20 декабря. В результате победила кандидатура первого директора аэропорта, пилота Анатолия Чернявского. Менее одного процента ему уступил хирург-ортопед Гавриил Илизаров, который занял второе место. В отделении Общественной палаты URA.RU сообщили, что из-за системного сбоя опрос работал и утром 21 декабря, но голоса за этот день не учитываются.

Пользователи одного из telegram-каналов считают, что голоса за победителя голосования накрутили. Например, один из них заметил, что ночью 20 декабря за час у кандидатуры Чернявского прибавилось 500 голосов, что, по мнению пользователей, странно. «Сторонники тех или иных претендентов могли привлекать друзей из других регионов, что и позволило получить большее количество голосов лидерам опроса», — прокомментировал ситуацию председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Окончательные итоги голосования огласят на ближайшем заседании Совета Общественной палаты Курганской области. В октябре подобный опрос в соцсетях провело правительство Курганской области. В их голосовании с троекратным отрывом победил Илизаров.