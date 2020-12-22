Губернатор Шумков рассказал, как изменится Курган

Вадим Шумков считает, что курганцы уже изменились за последние два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году в Кургане продолжится благоустройство зон для отдыха, появится больше возможностей для занятия спортом. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. При этом глава региона оценил перемены, которые уже произошли в областном центре.

«Сейчас закончим набережную в двух сторонах — 3200 метров будет. На Шевелевку продолжим — будет четыре километра», — рассказал Шумков. Он отметил, что на набережной в двух местах будет работать прокат спортинвентаря: «Самокаты, ролики. То есть сплошные возможности заниматься спортом, отдыхать, гулять с молодыми людьми. Пожилым парам можно будет гулять».

В следующем году власти планируют продолжить обустройство велодорожки от набережной в сторону Увала. «Она упирается в лыжную базу. Тоже новую», — пояснил губернатор. Завершается благоустройство центрального парка культуры и отдыха и городской сад. «Почистим Битевку. Этот проект тоже уже разработан. Начнем чистить Тобол, если Минприроды не откажется от своих обещаний», — добавил губернатор.

Большие изменения произойдут и в коммунальной сфере. В частности, в Восточном районе Кургана ведется строительство канализационной системы, а на улице Куйбышева — ремонт коллектора.

По словам Шумкова, за последние годы областной центр уже заметно изменился. Есть перемены и в его жителях. «Мои воспоминания от октября и ноября 2018 года, когда я приехал в Курган — темный-темный центр, боязливо перебегающие дорогу жители. Сейчас люди поменялись. Это происходит незаметно, возможно, для них самих. Даже в городе Кургане заметно стало больше на улицах молодежи», — пояснил он.