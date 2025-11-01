Курганские чиновники встретились с бунтующими родителями дошкольников
Юлия Гурьянова рассмотрит жалобы родителей воспитанников детсада №76
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В департаменте социальной политики администрации города Кургана прошла встреча с родителями воспитанников детского сада №76, которые выступили против сокращения заведующей Светланы Клабуковой из-за реорганизации. В мероприятии участвовали заместитель главы города Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова и руководитель управления образования Венера Быкова. Об этом URA.RU рассказали родители дошкольников.
«Родителям дали возможность высказаться. В целом, родители не против реорганизации детсадов, но против кандидатуры, которую планируют поставить на должность заведующей. Нам пояснили, что по численности детей на 1 сентября детский сад №6 был больше, поэтому при объединении он поглощает детсад №76, а руководитель большей организации автоматически получает должность заведующей. Но родители привели много доводов в пользу заведующей детским садом №76 Светланы Клабуковой. Также были предоставлены письменные жалобы, которые ранее поступали заведующей детсадом №6 Жанне Кульчицкой, но, по мнению родителей, проблемы не были решены», — рассказали участники встречи.
Представители департамента заявили, что окончательное решении о назначении кандидатуры на должность заведующей детским садом пока не принято. Родителей пригласили на повторную встречу. По словам родителей, обе заведующие были в здании департамента, но не принимали участие во встрече. Присутствовавшие на встрече родители воспитанников детского сада №6 высказались в поддержку Жанны Кульчицкой.
В сентябре 2025 года администрация Кургана приняла решение об объединении детских садов №6 и №76 для сохранения педагогических кадров и улучшения материально-технической базы учреждений. При реорганизации заведующей объединенного детского сада должна стать руководитель детсада №6 Жанна Кульчицкая, а заведующей №76 Светлане Клабуковой предложили другую руководящую должность в объединенном учреждении. При этом власти заверили, что все дети продолжат ходить в свои привычные группы с теми же воспитателями, а педагогический состав не будет сокращен. Родители воспитанников детсада №76 направили жалобу главе города Антону Науменко, в которой высказались категорически против назначения Кульчицкой.
- Надежда01 ноября 2025 16:56Вам не кажется странной ситуация, что документы о реорганизации подписываются 01.09, а 09.09 с родителями д/с 6 проводят собрание и говорят что вас переводят, методом отчисления в 76 сад, а здание детского здание подлежит экспертизе на аварийность. Т. е. департамент знал, что корпус закроют надолго, и надо пристроить свою бывшую коллегу на должность заведующей, поэтому очень быстро подписали всё документы по объединению.
- Маргарита01 ноября 2025 16:53Родители против новой заведующей, которая развалила 2 детских сада, вот и вся суть! Против заведующей у которой в саду, дети голодные и без всяких занятий дополнительных! Да наш 76 сад меньше по численности, но здесь не вина действующей заведующей, а проблема в том, что вокруге нет новостроек элементарно! По всему городу нехватка детей, и проблема эта не заведующих дет. Садов
- Соня01 ноября 2025 16:37Хорошо, что провели собрание и дали родителям высказаться. Я вообще не поняла, из-за чего раздули так это все, потому что как я поняла речи об увольнении вообще не было. Но надеюсь, что теперь родители успокоились и им пойдут на встречу.
- Елена01 ноября 2025 16:36Ну интересно, родители поглощаемого детского сада, более мелкого, диктуют свою волю родителям и руководству более крупного поглощающего детского сада. Они хотят чтобы было именно так как хотят они. Это разве справедливо?
- Гость01 ноября 2025 16:34Собрание провели. Всех выслушали. Теперь осталось только дождаться решения. Я думаю, что большинству родителей, которые выступили в защиту Юлии, пойдут на встречу и примут решение в ее пользу