Курганские чиновники встретились с бунтующими родителями дошкольников

Юлия Гурьянова рассмотрит жалобы родителей воспитанников детсада №76 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте социальной политики администрации города Кургана прошла встреча с родителями воспитанников детского сада №76, которые выступили против сокращения заведующей Светланы Клабуковой из-за реорганизации. В мероприятии участвовали заместитель главы города Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова и руководитель управления образования Венера Быкова. Об этом URA.RU рассказали родители дошкольников.

«Родителям дали возможность высказаться. В целом, родители не против реорганизации детсадов, но против кандидатуры, которую планируют поставить на должность заведующей. Нам пояснили, что по численности детей на 1 сентября детский сад №6 был больше, поэтому при объединении он поглощает детсад №76, а руководитель большей организации автоматически получает должность заведующей. Но родители привели много доводов в пользу заведующей детским садом №76 Светланы Клабуковой. Также были предоставлены письменные жалобы, которые ранее поступали заведующей детсадом №6 Жанне Кульчицкой, но, по мнению родителей, проблемы не были решены», — рассказали участники встречи.

Представители департамента заявили, что окончательное решении о назначении кандидатуры на должность заведующей детским садом пока не принято. Родителей пригласили на повторную встречу. По словам родителей, обе заведующие были в здании департамента, но не принимали участие во встрече. Присутствовавшие на встрече родители воспитанников детского сада №6 высказались в поддержку Жанны Кульчицкой.

Продолжение после рекламы