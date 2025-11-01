Логотип РИА URA.RU
Курганским водителям порекомендовали отказаться от поездок из-за мокрого снега

01 ноября 2025 в 16:10
Курганцев просят быть внимательными на дорогах и не ездить на летней резине

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госавтоинспекция Курганской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий и призвала отказаться от поездок на летней резине. По данным ведомства, в регионе ожидается выпадение мокрого снега, что значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональной Госавтоинспекции. 

«Госавтоинспекция информирует: по области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ожидается выпадение мокрого снега, что значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок, если ваш автомобиль еще не оборудован зимней резиной», — указано в посте ведомства. 

Ведомство призвало всех водителей проявлять повышенную внимательность и осторожность за рулем, строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. В Госавтоинспекции особо подчеркнули необходимость избегать резких маневров, торможений и ускорений. Отдельное внимание инспекторы обратили на начинающих водителей, отметив, что недостаток опыта вождения в сложных погодных условиях требует удвоенной осторожности и повышенной концентрации.

