«По телефону распевались»: финалист «Голос Дети» из Кургана рассказал о трудностях работы

Курганец Матвей Диденко стал первым финалистом 12-го сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Юный вокалист из команды Димы Билана рассказал о сложностях подготовки к шоу, когда репетиции приходилось проводить онлайн, а на разучивание песни давали всего неделю, сообщает местное СМИ.

«Очень долгое время мы не знали, какой будет материал. Мы не привыкли так работать. У нас более степенный график — учим песню и месяц, и два. А тут песню дали буквально за неделю», — рассказала педагог по вокалу Екатерина Гладких информационному порталу «Область 45». Она отметила, что вела Матвея и его двоюродную сестру Есению Прозорову на сцену дистанционно. Преподаватель вспоминает, как распевала детей по телефону прямо в фойе, пока вокруг ходили люди: «Пусть это будет стрем для других, для меня это норм, потому что нам нужен результат».

В «поединках» Матвей Диденко исполнил песню наставника «Острой бритвой» и завоевал центр сцены. Для курганца это стало необычным опытом — драйвовая композиция требовала не только вокала, но и активных движений. «Обычно я не очень люблю петь и одновременно двигаться, для меня это сложно. Когда я пою — сосредоточен на вокале, а тут надо еще и движения показать», — признался юный артист. После выступления Билан выбрал его претендентом на финал, а затем и первым финалистом сезона. Двоюродная сестра Матвея Есения Прозорова выбыла на этапе «троек». В финале Диденко будет соревноваться с Анитой Петросян за выход в суперфинал проекта.

