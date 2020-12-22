Владимир Мостовщиков не выплатил кредит, который был взят в 2010 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-главу избирательной комиссии Свердловской области Владимира Мостовщикова признали банкротом. Его имущество будет продано в рамках дела о банкротстве. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте — решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — говорится в решении суда 23 декабря. В пресс-службе свердловского арбитража корреспонденту URA.RU уточнили, что резолютивная и мотивировочная части решения суда будут опубликованы в период от одного до семи дней.

Получить оперативный комментарий от Мостовщикова на момент публикации не удалось. На звонок корреспондента URA.RU он ответил, но сообщил, что комментировать дело отказывается.

Сбербанк России подал иск с требованием обанкротить Мостовщикова весной 2020 года. Банк просил суд ввести процедуру реструктуризации долгов и включить в реестр кредиторов требование о выплате 6,5 млн рублей. Из них 5,9 млн рублей — просроченный основной долг, 522 тысячи рублей — просроченные проценты и 163 тысячи рублей — неустойка по кредиту, который был взят в 2010 году. Требования по кредиту обеспечены залогом жилого дома с земельным участком в поселке Прохладный. В итоге 10 июля свердловский арбитраж признал обоснованным введение процедуры несостоятельности.

Владимир Мостовщиков возглавлял избирком Свердловской области 17 лет — с 1995 по 2012 год. После отставки он недолго пробыл судьей Уставного суда. В 2016 году он участвовал в выборах депутатов свердловского Заксобрания от партии «Справедливая Россия», но не смог избраться.