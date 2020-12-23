ФСБ задержала соратников Тесака в трех городах России

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Неонацисты были задержаны в Москве, Сочи и Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

ФСБ России и Следственный комитет задержали шестерых соратников неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) в Москве, Сочи и Тюмени. Задержанные участвовали в убийствах выходцев из азиатских стран в 2002—2004 годах и других преступлениях.

В ходе операции один из задержанных Сергей Токмаков пытался оказать сопротивление, однако теперь сотрудничает со следствием. «Признательные показания дают и другие члены неонацистской группировки», — передает ТАСС выдержку из заявления ФСБ. Отмечается, что в ряде преступлений, совершенных задержанными, принимал участие нацист Марцинкевич, скончавшегося в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО.

При обысках в домах экстремистов оперативники нашли огнестрельное и холодное оружие, экстремистскую литературу и нацистскую символику. Свои преступления задержанные совершали демонстративно, пытаясь заставить государство изменить миграционную политику.

Марцинкевич был обнаружен мертвым в середине сентября в одной из камер челябинского СИЗО. Также были обнаружены предсмертные записки неонационалиста. Позднее в СК подтвердили, что причиной смерти стало именно самоубийство, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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