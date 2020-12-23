Власти раскрыли детали индексации пенсий в 2021 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что индексация пенсий будет выше инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В 2021 году страховые пенсии рабочим пенсионерам планируется проиндексировать на 6,3%. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила также, что эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.

«Страховые пенсии неработающим пенсионерам 1 января проиндексируют на 6,3%, то есть выше инфляции. В последующие годы индексация также будет выше инфляции», — сообщила Голикова в ходе заседания Госсовета. Также она рассказала о планах повысить МРОТ на 5,5% до 12 792 рублей и впервые повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Сегодня президент России Владимир Путин открыл заседание Госсовета совместно с Советом по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет RT. Оно проходит в режиме видеоконференции.