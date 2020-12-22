Крупный челябинский ресторатор сворачивает бизнес из-за пандемии

Общепит Челябинска не выдерживает запретов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске 30 декабря закрывается ресторан «Bunny Burrow», известный как «Белый кролик». Об этом сообщила его владелец Татьяна Мизюрина на своей странице в Instagram.

«Я не буду говорить, что я предупреждала, писала, просила прекратить весь сюр, который у нас происходит… В этих реалиях выжить бизнесу в Че просто невозможно, учитывая тот факт, что в других городах все совсем по-другому. Это закрытие — последний мой шанс достучаться до власти. Наглядно показать, что у нас все очень плохо», — заявила Мизюрина. По ее словам, давно пора начинать диалог с частным бизнесом, а не делать вид, что ничего не происходит.

Мизюрина добавила, что закрытие ее ресторана может помочь другим рестораторам сохранить свой бизнес. «Мы вам уже просто кричим о том, что надо что-то менять. Но если вы думаете, что на этом все закончится, то я вам скажу: „Все только начинается…“», — отметила она. По данным URA.RU, Мизюрина владеет несколькими ресторанами в Челябинске.